2019-08-15T11:37:55+03:00
Происшествия

ЧП в Жуковском: следователи изъяли образцы топлива Airbus 321

Ведется сбор документации по ЧП в Жуковском, опрашиваются пассажиры аварийно севшего Airbus 321
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На борту самолета находились 226 пассажировНа борту самолета находились 226 пассажировФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Следственный комитет и прокуратура России приступили к проведению следственных мероприятий по ЧП в Жуковском.

Напомним, что утром в четверг, 15 августа, самолет "Уральских авиалиний" рейса Москва-Симферополь аварийно приземлился прямо в кукурузном поле недалеко от аэропорта. Причиной инцидента стало столкновение лайнера со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, в результате один из них почти полностью отвалился.

Сайт kp.ru писал, что, благодаря профессионализму членов экипажа, жертв удалось избежать. Медицинская помощь понадобилась лишь 23 пассажирам из 226, в том числе пятерым детям. В больнице остается одна 69-летняя женщина.

Источник ТАСС в авиационных кругах сообщил, что сейчас следователи опрашивают пассажиров Airbus 321, многие из которых остаются в "Жуковском". Также ведется изъятие документации и образцов топлива. В аэропорту создан оперативный штаб.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Пилотов временно отстранили от полетов. Капитана воздушного судна хотят приставить к награде.

Авария Пассажирского Самолета Москва - Симферпополь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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