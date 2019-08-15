ЧП в Жуковском: следователи изъяли образцы топлива Airbus 321

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-15T11:37:55+03:00

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Следственный комитет и прокуратура России приступили к проведению следственных мероприятий по ЧП в Жуковском.

Напомним, что утром в четверг, 15 августа, самолет "Уральских авиалиний" рейса Москва-Симферополь аварийно приземлился прямо в кукурузном поле недалеко от аэропорта. Причиной инцидента стало столкновение лайнера со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, в результате один из них почти полностью отвалился.

Сайт kp.ru писал, что, благодаря профессионализму членов экипажа, жертв удалось избежать. Медицинская помощь понадобилась лишь 23 пассажирам из 226, в том числе пятерым детям. В больнице остается одна 69-летняя женщина.

Источник ТАСС в авиационных кругах сообщил, что сейчас следователи опрашивают пассажиров Airbus 321, многие из которых остаются в "Жуковском". Также ведется изъятие документации и образцов топлива. В аэропорту создан оперативный штаб.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Пилотов временно отстранили от полетов. Капитана воздушного судна хотят приставить к награде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726058" frameborder="0"></iframe> Авария Пассажирского Самолета Москва - Симферпополь.

ИСТОЧНИК KP.RU