2019-08-16T10:04:05+03:00
В мире

Вскрытие тела "секс-торговца" Эпштейна подтверждает версию убийства

Американского миллиардера нашли мертвым в тюремной камере, где он ожидал суда
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Миллиардер Джеффри ЭпштейнМиллиардер Джеффри ЭпштейнФото: EAST NEWS
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Итоги вскрытия тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна говорят о том, что он скорее был убит, чем покончил с собой. Такое мнение озвучил медицинский эксперт-консультант, доктор Марк Сигел.

Напомним, что 66-летнего магната задержали в июле 2019 года. По версии следствия, он регулярно вступал в сексуальные связи с несовершеннолетними, возраст которых часто не превышал 14 лет, а также "продавал" их своим богатым друзьям.

Сообщалось, что в конце июля Эпштейн пытался свести счеты с жизнью, после чего его перевели в спецкамеру нью-йоркской тюрьмы с постоянным наблюдением, а 10 августа бизнесмена нашли мёртвым. Официальная версия — самоубийство.

Однако следы и другие характерные повреждения на шее миллиардера свидетельствуют о том, что смерть была насильственной. Об этом же говорит и сломанная подъязычная кость, заявил эксперт.

Он подчеркнул, что выносить окончательный вердикт рано, но все обстоятельства гибели Эпштейна довольно подозрительны. Консультант Fox News недоумевает, как охранники могли допустить самоубийство при постоянном наблюдении. Также пока неизвестно велось ли в камере видеонаблюдение.

К слову, американские спецслужбы накануне слили в прессу информацию из "черного блокнота" Эпштейна. Сайт kp.ru писал, что в личных записях миллиардера фигурируют фамилии экс-премьера Британии Тони Блэра, рок-музыканта Мика Джаггера, олигарха Ричарда Брэнсона и многих других известных личностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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