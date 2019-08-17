2019-08-17T18:17:27+03:00
Политика

ЕС призвал Гонконг отказаться от насилия в отношении протестующих

В Брюсселе заявили, что жестокие инциденты могут привести к росту нестабильности в регионе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ЕС призвал власти Гонконга отказаться от насилия к протестующимЕС призвал власти Гонконга отказаться от насилия к протестующимФото: REUTERS
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Руководство Европейского союза обратилось к властям Гонконга с призывом отказаться от применения насилия против протестующих. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерики Могерини.

Она отметила, что в последние несколько месяцев многие жители Гонконга воспользовались своим базовым правом на свободу собраний, но это, к сожалению, привело к ряду "неприемлемых и жестоких" инцидентов, которые могут спровоцировать рост нестабильности в регионе.

"Критически важно, чтобы власти проявляли сдержанность, отказались от насилия и приняли срочные меры для деэскалации обстановки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

Напомним, что протесты в Гонконге начались еще в июне 2019 года. Участники акции выступали против принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях лиц в Китай. Ситуация обострилась после того, как полиция ранила одну из активисток из травматического оружия прямо в глаз, а потом уже сами активисты избили двух мужчин в местном аэропорту. Они приняли их за "агентов материкового Китая".

Сайт kp.ru писал, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека уже призывало власти Гонконга вести себя более сдержанно в отношении участников митингов.

В Гонконге полиция применила газ против протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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