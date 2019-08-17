Трамп и Трюдо по телефону обсудили ситуацию с арестованными в Китае канадцами
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо по телефону обсудили дальнейшее сотрудничество своих стран, подготовку к будущему саммиту «Большой семерки», торговое соглашение и тенденции развития мировой экономики, сообщает пресс-служба Белого дома.
Кроме того, как отмечается в пресс-релизе, собеседники «обсудили необходимость соблюдения верховенства закона и неправомерное задержание Китаем двух канадских граждан».
Речь идет о владельце международной организации Paektu Cultural Exchange Майкле Спэйворе и бывшем канадском дипломате, ныне сотруднике «Международной кризисной группы» (ICG) Майкле Ковриге, которых задержали в Поднебесной в прошлом году по подозрению в угрозе национальной безопасности КНР – после того, как в Ванкувере арестовали финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Вашингтон и Оттава неоднократно требовали освободить их обоих, однако Пекин пока держит канадцев под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU