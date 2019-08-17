2019-08-17T23:27:10+03:00
Политика

Трамп и Трюдо по телефону обсудили ситуацию с арестованными в Китае канадцами

Президент США и премьер Канады говорили также о будущем саммите G7 и проблемах экономики
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин ТрюдоПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин ТрюдоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо по телефону обсудили дальнейшее сотрудничество своих стран, подготовку к будущему саммиту «Большой семерки», торговое соглашение и тенденции развития мировой экономики, сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме того, как отмечается в пресс-релизе, собеседники «обсудили необходимость соблюдения верховенства закона и неправомерное задержание Китаем двух канадских граждан».

Речь идет о владельце международной организации Paektu Cultural Exchange Майкле Спэйворе и бывшем канадском дипломате, ныне сотруднике «Международной кризисной группы» (ICG) Майкле Ковриге, которых задержали в Поднебесной в прошлом году по подозрению в угрозе национальной безопасности КНР – после того, как в Ванкувере арестовали финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Вашингтон и Оттава неоднократно требовали освободить их обоих, однако Пекин пока держит канадцев под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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