Трамп и Трюдо по телефону обсудили ситуацию с арестованными в Китае канадцами

17 Авг. 23:26 2019-08-17T23:27:10+03:00

Президент США и премьер Канады говорили также о будущем саммите G7 и проблемах экономики

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо по телефону обсудили дальнейшее сотрудничество своих стран, подготовку к будущему саммиту «Большой семерки», торговое соглашение и тенденции развития мировой экономики, сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме того, как отмечается в пресс-релизе, собеседники «обсудили необходимость соблюдения верховенства закона и неправомерное задержание Китаем двух канадских граждан».

Речь идет о владельце международной организации Paektu Cultural Exchange Майкле Спэйворе и бывшем канадском дипломате, ныне сотруднике «Международной кризисной группы» (ICG) Майкле Ковриге, которых задержали в Поднебесной в прошлом году по подозрению в угрозе национальной безопасности КНР – после того, как в Ванкувере арестовали финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Вашингтон и Оттава неоднократно требовали освободить их обоих, однако Пекин пока держит канадцев под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU