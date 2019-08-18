Порошенко: «Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность»

СЕГОДНЯ 04:42 2019-08-18T05:00:34+03:00

По мнению экс-президента Украины, самая большая угроза для нашей страны – это евроинтеграция Незалежной

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Бывший президент Украины Петр Порошенко, который упоминает нашу страну при любом удобном и неудобном случае, снова высказался о России. В этот раз он решил рассказать соотечественникам, чего «боится» северный сосед.

«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации», - написал он на своей странице в Facebook, проиллюстрировав запись собственной фотографией за трибуной на фоне украинского флага.

Напомним, в отношении Петра Порошенко на Украине возбуждено уже больше десятка уголовных дел, а на днях киевский суд разрешил допросить экс-главу государства с помощью детектора лжи.

К слову, как писал сайт kp.ru, накануне министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович тоже пофантазировал на тему, что может «напугать» Россию.

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ИСТОЧНИК KP.RU