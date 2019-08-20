Атамбаев останется под стражей до 26 октября
Такое решение принял Первомайский районный суд
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Первомайский районный суд решил оставить под стражей бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который проходит обвиняемым по целому ряду тяжелых преступлений. Арест экс-главы государства продлится до 26 октября.
Об этом адвокат Сергей Слесарев сообщил по итогам выездного заседания в здании Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
В Киргизии прошла операция по задержанию экс-президента страны Атамбаева.
ИСТОЧНИК KP.RU
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