В США рассказали о создании ракеты, запрещенной ДРСМД

СЕГОДНЯ 01:51 2019-08-21T01:51:35+03:00

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Исполняющий обязанности министра Сухопутных сил США Райан Маккарти сообщил, что США рассматривают варианты разработки ракет, которые раньше были запрещены по условию ДРСМД. Согласно российско-американскому договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стороны не имели права на создание и испытание этого оружия.

- Что касается дальности в рамках ДРСМД, в частности, мы больше не являемся стороной договора и, в первую очередь, смотрим, как мы сможем воспользоваться этим. Идет ли речь о пути ракет для нанесения точечных ударов, и, несомненно, о гиперзвуковом оружии. Установка баллистической боеголовки на гиперзвуковую планирующую ракету уже будет за рамками соблюдения ДРСМД. Мы рассматриваем все эти возможности, - отметил Маккарти.

Напомним, что госсекретарь США Майкл Помпео 2 августа заявил, что Америка выходит из ДРСМД. Как писал сайт kp.ru, позже и МИД России подтвердил завершение действия договора со 2 августа по инициативе Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU