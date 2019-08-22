Стало известно, чем кормили Путина в Хельсинки
Президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё отведал рыбу, утку и ягоды. Лидеры ели в ресторане Walhalla, построенном в 1952 году.
- В меню была финская озерная рыба, суп из топинамбура, утиная грудка под соусом из лисичек. На десерт были предложены свежие ягоды из летней резиденции финского лидера Культаранта и сорбет из княженики, - сообщили в канцелярии президента Финляндии.
Напомним, что президент РФ с рабочим визитом прилетел в Хельсинки в среду, 21 августа. Глава Финляндии Саули Ниинисте поприветствовал его на русском языке. Лидеры планировали обсудить сотрудничество в Арктическом регионе. Сайт kp.ru писал ранее о заявлении российского лидера, что работа по прокладке "Северного потока-2" на территории Финляндии завершена.
ИСТОЧНИК KP.RU