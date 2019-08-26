Космонавт Скворцов поставил рекорд по перестыковке корабля "Союз"
Во время пилотирования было затрачено минимальное количество топлива
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Российский космонавт Александр Скворцов провел тренировочную перестыковку корабля "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на модуль "Поиск" Международной космической станции. Пилотирование осуществлялось в ручном режиме, при этом специалист поставил новый рекорд, затратив минимальное количество топлива.
Об этом сообщил первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU