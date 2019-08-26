2019-08-26T08:13:26+03:00
Наука

Космонавт Скворцов поставил рекорд по перестыковке корабля "Союз"

Во время пилотирования было затрачено минимальное количество топлива
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский космонавт Александр Скворцов провел тренировочную перестыковку корабля "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на модуль "Поиск" Международной космической станции. Пилотирование осуществлялось в ручном режиме, при этом специалист поставил новый рекорд, затратив минимальное количество топлива.

Об этом сообщил первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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