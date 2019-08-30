2019-08-30T04:26:18+03:00
Политика

Новый генпрокурор Украины объявил о начале обмена заключенными с Россией

По данным Рябошапки, четверо украинских моряков уже летят в Киев
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка принимает поздравления с назначениемНовый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка принимает поздравления с назначениемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Назначенный накануне генеральным прокурором Украины Руслан Рябошапка в ночь на пятницу, 30 августа, сообщил о начале обмена удерживаемыми лицами между Незалежной и Россией.

«Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!», - гласит сообщение депутата Верховной рады Анны Асламовой, которое новоиспеченный генпрокурор опубликовал на своей странице в Facebook, вызвав шквал восторженных комментариев.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее адвокат находящихся в Киеве российских граждан Валентин Рыбин сообщил, что дата обмена заключенными между нашей страной и Украиной по формуле «33 на 33» перенесена на неопределённый срок, поскольку еще нет указа украинского президента Владимира Зеленского о помиловании. Кроме того, по словам Рыбина, списки еще будут меняться.

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Это событие подтверждает слухи о предстоящем обмене (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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