2019-09-06T02:38:13+03:00
В мире

Сенатор обвинил Трампа в неправильной трате денег, выделенных на «сдерживание России»

По данным демократа Шумера, президент США более $770 миллионов направил на строительство стены с Мексикой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер демократического меньшинства в сенате Чак ШумерЛидер демократического меньшинства в сенате Чак ШумерФото: REUTERS
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Американский сенатор-демократ Чак Шумер возмущен: мало того, что президент США Дональд Трамп «слабо» помогает Украине оружием, так он еще и из выделенных на «сдерживание России» денег взял более 770 миллионов долларов, чтобы направить их на строительство стены на границе с Мексикой.

«В дополнение к средствам, украденным из экономики штатов и местной экономики по всей стране, президент Трамп забирает 771 миллион долларов из Европейской оборонной инициативы. Эта программа, которую затребовали командующие нашими вооруженными силами, спланирована таким образом, чтобы реагировать на российскую агрессию в Европе», - говорится в заявлении Шумера.

Лидер демократического меньшинства в сенате пишет, что глава Белого дома «медленно продвигается» в вопросе о военной помощи Украине и якобы уже дважды помог президенту России Владимиру Путину «подрывать НАТО и трансатлантические отношения». По его словам, Трамп ставит своего российского коллегу «превыше безопасности американского народа и союзников».

Само же строительство стены на границе с Мексикой сенатор называет «политически мотивированным проектом саморекламы президента» и заявляет, что сокращать ради этого финансирование программы, направленной на «укрепление наших верных европейских союзников против российской агрессии» – это «возмутительно и неправильно», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, именно вопрос финансирования пресловутой «стены Трампа» стал причиной самого длительного в истории США шатдауна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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