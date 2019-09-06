За неделю у границ России были замечены более 30 иностранных самолетов-разведчиков

СЕГОДНЯ 03:24 2019-09-06T03:38:38+03:00

Российские истребители 23 раза поднимались в воздух на их перехват и сопровождение

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За минувшую неделю у границ России был замечен 31 иностранный самолет-разведчик. Истребителям дежурных сил противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил 23 раза пришлось подниматься в воздух на перехват и сопровождение зарубежных самолетов, чтобы не допустить нарушений воздушного пространства нашей страны.

Это следует из еженедельной инфографики министерства обороны России, опубликованной в ночь на пятницу, 6 августа, официальным печатным органом военного ведомства – газетой «Красная звезда».

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - подчеркивается в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, разведывательные полеты у наших границ иностранные самолеты и беспилотники проводят регулярно, чаще всего - американские. А в середине июня российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики B-52H военно-воздушных сил США, приблизившиеся к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.

ИСТОЧНИК KP.RU