СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-06T10:47:40+03:00

Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины Фото: REUTERS

Адвокат экс-президент заявил, что повестка была оформлена с нарушением

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В пятницу, 6 сентября, бывший лидер незалежной Петр Порошенко вновь не пришел на третий допрос в Государственное бюро расследований Украины. Об этом сообщил адвокат Игорь Головань, заявив, что у экс-президента есть уважительные причины

«Я сегодня явился и подал соответствующий документ, где описал, что повестка была оформлена с нарушением сроков уголовно-процессуального законодательства - это является уважительной причиной для неявки», - сказал адвокат.

Как писал сайт kp.ru, 3 сентября Порошенко также не явился на допрос. Головань объяснил отсутствие экс-президента заседанием в парламенте, где политик выполняет свои обязанности депутата Верховной рады.

Напомним, в августе Порошенко и его команда стали фигурантами нового уголовного дела о сокрытии преступных доходов. Таким образом, экс-президент накопил больше десятка обвинений, связанных с мошенничеством, отмыванием и выводом денег за рубеж, использованием должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU