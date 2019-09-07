Возвращенных на Украину моряков освободили под поручительство омбудсмена

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-07T12:36:09+03:00

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Возвращенных на Украину моряков, участвовавших в провокации в Керченском проливе, отпустили на свободу под поручительство уполномоченного при Верховной Раде по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщил адвокат Николай Полозов, который представляет интересы одного из обвиняемых в нарушении российской границы Дениса Гриценко.

"Я не знаю процедуру обмена других заключенных, а что касается моряков, то все 24 освобождены под личное поручительство Денисовой. Она поручилась в том, что в дальнейшем моряки будут участвовать в следственных действиях российских следственных органов", - сказал защитник.

При этом он не смог ответить на вопрос о том, как именно эти процедуры будут проходить, передает ТАСС.

Напомним, что в субботу утром начался обмен заключенными между Украиной и Россией. В Киев отправится осужденный за терроризм Олег Сенцов, нарушившие границу моряки и многие другие. В Москву прилетят около 35 человек.

Как проходит обмен задержанными между Россией и Украиной - в трансляции сайта kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU