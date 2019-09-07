Возвращенных на Украину моряков освободили под поручительство омбудсмена
Возвращенных на Украину моряков, участвовавших в провокации в Керченском проливе, отпустили на свободу под поручительство уполномоченного при Верховной Раде по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщил адвокат Николай Полозов, который представляет интересы одного из обвиняемых в нарушении российской границы Дениса Гриценко.
"Я не знаю процедуру обмена других заключенных, а что касается моряков, то все 24 освобождены под личное поручительство Денисовой. Она поручилась в том, что в дальнейшем моряки будут участвовать в следственных действиях российских следственных органов", - сказал защитник.
При этом он не смог ответить на вопрос о том, как именно эти процедуры будут проходить, передает ТАСС.
Напомним, что в субботу утром начался обмен заключенными между Украиной и Россией. В Киев отправится осужденный за терроризм Олег Сенцов, нарушившие границу моряки и многие другие. В Москву прилетят около 35 человек.
Как проходит обмен задержанными между Россией и Украиной - в трансляции сайта kp.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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