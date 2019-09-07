Зеленский приехал встречать освобожденных Россией украинцев в аэропорт

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-07T13:01:46+03:00

Самолет с заключенными на борту приземлится в "Борисполе" в ближайшее время

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь", где в скором времени приземлиться самолет с освобожденными Россией заключенными. Там же уже находятся родные и близкие граждан, оказавшихся в списках на обмен, а также министр внутренних дел страны Арсен Аваков и новый глава Службы безопасности Иван Баканов.

Согласно данным портала "Страна.UA", на Украину вернутся 24 военных моряка и 11 помилованных лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU