Британский самолет-разведчик провел полет над границей России
Во вторник, 10 сентября, самолет радиоэлектронной разведки Королевских Военно-воздушных сил Великобритании четыре с половиной часа летал вдоль границ России, сообщает ресурс PlaneRadar.
По его данным, Boeing RC-135W бортовой номер ZZ666 в 14:05 (мск) пролетел над тремя прибалтийскими республиками и начал разведывательный полет у границ Ленинградской и Псковской областей.
Фото: twitter/ PlaneRadar
Потом, около 17:20 воздушный шпион принялся изучать территорию возле границы Калининградской области и Белоруссии, а закончил свою разведывательную миссию в 18:35 – именно в это время произведенный в США британский Boeing RC-135W отправился домой, на аэродром базирования.
Стоит отметить, что разведывательные полеты у наших границ иностранные самолеты и беспилотники проводят регулярно, причем, как ранее писал сайт kp.ru, чаще всего – американские.
ИСТОЧНИК KP.RU