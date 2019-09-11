2019-09-11T03:26:08+03:00
Политика

Британский самолет-разведчик провел полет над границей России

Boeing RC-135W более четырех часов изучал окраины Ленинградской, Псковской и Калининградской областей [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский самолет Boeing RC-135Американский самолет Boeing RC-135Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 10 сентября, самолет радиоэлектронной разведки Королевских Военно-воздушных сил Великобритании четыре с половиной часа летал вдоль границ России, сообщает ресурс PlaneRadar.

По его данным, Boeing RC-135W бортовой номер ZZ666 в 14:05 (мск) пролетел над тремя прибалтийскими республиками и начал разведывательный полет у границ Ленинградской и Псковской областей.

Фото: twitter/ PlaneRadar

Фото: twitter/ PlaneRadar

Потом, около 17:20 воздушный шпион принялся изучать территорию возле границы Калининградской области и Белоруссии, а закончил свою разведывательную миссию в 18:35 – именно в это время произведенный в США британский Boeing RC-135W отправился домой, на аэродром базирования.

Стоит отметить, что разведывательные полеты у наших границ иностранные самолеты и беспилотники проводят регулярно, причем, как ранее писал сайт kp.ru, чаще всего – американские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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