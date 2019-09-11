Помпео: США и Мексика достигли ощутимого прогресса по вопросу миграции

СЕГОДНЯ 08:12 2019-09-11T08:32:27+03:00

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Мексика прикладывает огромные усилия по сдерживанию миграции, и США высоко ценят факт достижения значительного прогресса в этом направлении. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

Согласно его данным, статистика проникновения беженцев на американские земли значительно улучшилась, но ситуация должна стать устойчивой, а потому предстоит сделать еще много работы.

"Прогресс, которого мы достигли, был существенным, реальным и ощутимым, и безопасность Америки от этого улучшилась. Но в то же время мы знаем, что предстоит еще проделать работу, и мы обсудим то, как мы можем вместе достичь этого наилучшим образом", - цитирует ТАСС Помпео.

Напомним, что миграционное соглашение между США и Мексикой было заключено в начале июня 2019 года. Вашингтон приостановили введение таможенных пошлин, а Мехико пообещало начать борьбу с потоком беженцев.

Сайт kp.ru писал, что уже к концу июля число мигрантов у границы двух стран сократилось на 40% - из 144 тысяч человек осталось лишь 87 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU