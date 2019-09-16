Мосгорсуд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-16T13:53:09+03:00

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Московский городской суд оставил без изменений решение о продлении домашнего ареста директору департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолию Кайро, который проходит обвиняемым по делу о незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.

Сайт kp.ru писал, что Басманный суд избрал такую меру пресечения 28 июня 2019 года, несмотря на предложение залога в размере 20 миллионов рублей.

"Постановление Басманного суда оставлено без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - сообщает ТАСС.

Напомним, что гражданин Украины Анатолий Кайро был одним из первых, кого задержали по делу о выводе четырех миллиардов за границу. Предполагается, что операция была проведена еще в 2014 году под руководством основателем "Рольфа" Сергея Петрова. Средства были сняты со счетов компании.

ИСТОЧНИК KP.RU