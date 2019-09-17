Трамп: Я предпочел бы не встречаться с Роухани

17 Сент. 23:52 2019-09-17T23:57:32+03:00

Однако президент США на исключает возможности встречи с лидером Ирана на Генассамблее ООН

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Президент США Дональд Трамп не исключает возможности встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани на полях открывшейся в Нью-Йорке 74-й сессии Генассамблеи ООН, однако предпочел бы ее избежать.

Так он ответил на вопрос журналистов, намерен ли он провести переговоры с лидером Ирана, пока тот в Штатах.

«Я ничего не исключаю, но я предпочел бы не встречаться с ним», - приводит ответ главы Белого дома агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Дональд Трамп, отвечая на вопрос, причастен ли Иран к атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сказал, что «это выглядит именно так».

Ранее помощница главы Белого дома Келлиэнн Конуэй сообщила журналистам, что президент США, несмотря на очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном, все же не исключает возможности встречи с Хасаном Роухани на полях Генеральной ассамблеи ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU