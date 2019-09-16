Трамп: США хотели бы избежать войны с Ираном

16 Сент. 23:28 2019-09-16T23:34:02+03:00

Глава Белого дома подтвердил, что Вашингтон подозревает Тегеран в причастности к атакам в Саудовской Аравии

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотели бы избежать войны с Ираном. При этом он отметил, что Америка готова к военному конфликту «лучше, чем какая-либо другая страна» и располагает «лучшими системами вооружения» в мире.

«С учетом всего этого мы определенно хотели бы избежать этого (военного конфликта)», - добавил американский лидер.

Отвечая на вопрос, причастен ли Иран к атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, Трамп сказал, что «это выглядит именно так», передает РИА Новости.

К слову, ранее он говорил, что Иран в случае полномасштабной войны с США ждут «невиданные прежде разрушения», а боевые действия будут недолгими.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 14 сентября, последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» с помощью дронов атаковали крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии.

Из-за взрывов и пожара на нефтеперерабатывающих заводах крупнейшее в королевстве предприятие Saudi Aramco сократило добычу «черного золота» почти вдвое – на пять миллионов баррелей в сутки. Штаты обвинили Иран в причастности к этим атакам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732036" frameborder="0"></iframe> Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии

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ИСТОЧНИК KP.RU