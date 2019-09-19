2019-09-19T00:08:18+03:00
Общество

Робот «Федор» предложил основать колонии роботов-аватаров на других планетах

Skybot F-850 уточнил, что это поможет в покорении Солнечной системы
Мария ИГНАТЬЕВА
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Робот «Федор» в своем аккаунте в Twitter написал о необходимости создать на других планетах Солнечной системы колонии, которые должны состоять их роботов-аватаров.

- Луна, Марс... Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров, - пишет «Федор». - Роботы готовы дать свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы, способной обеспечить развертывание и обслуживание научных станций в далеком космосе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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