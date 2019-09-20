Штурм Зоны 51 трансляция. У военной базы США в Неваде собирается толпа

СЕГОДНЯ 15:24 2019-09-20T15:32:37+03:00

У военного объекта собрались несколько сотен человек Фото: REUTERS

Несколько сотен человек готовятся к штурму Зоны 51. Трансляция с места событий [видео]

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Участники сообщества Area 51 готовятся к штурму Зоны 51, которая представляет собой военную базу ВВС США в Неваде. С места событий ведется сразу несколько прямых трансляций.

У военной базы США в Неваде собирается толпа.

На настоящий момент около военного объекта находятся несколько сотен человек, в том числе правоохранители. Однако до сих пор непонятно, состоится ли реальный штурм или активисты просто разойдутся.

Многие участники штурма в забавных шапочках и с плакатами. Фото: twitter.com/kiIlthisIove

Изначально о своей готовности участвовать в прорыве заявляли миллионы человек по всему миру, в том числе известные актеры, певцы и другие деятели науки и искусства. Они хотели узнать секреты, которые якобы хранит в себе Зона 51.

Активисты требуют отпустить инопланетян, который якобы удерживают на базе. Фото: twitter.com/kiIlthisIove

СМИ утверждают, что американские военные уже встречались с инопланетянами, и именно в Неваде хранятся внеземные тела и технологии. Решившие разгадать эту загадку добровольцы даже объединились в специальное сообщество, в рамках которого в подробностях обсуждали план штурма.

Сайт kp.ru писал, что правоохранители рассчитывали на участие в акции около 40 тысяч человек.

Штурм зоны 51 в Неваде. Видеотрансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU