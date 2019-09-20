Штурм Зоны 51 трансляция. У военной базы США в Неваде собирается толпа
Участники сообщества Area 51 готовятся к штурму Зоны 51, которая представляет собой военную базу ВВС США в Неваде. С места событий ведется сразу несколько прямых трансляций.
У военной базы США в Неваде собирается толпа.
На настоящий момент около военного объекта находятся несколько сотен человек, в том числе правоохранители. Однако до сих пор непонятно, состоится ли реальный штурм или активисты просто разойдутся.
Многие участники штурма в забавных шапочках и с плакатами. Фото: twitter.com/kiIlthisIove
Изначально о своей готовности участвовать в прорыве заявляли миллионы человек по всему миру, в том числе известные актеры, певцы и другие деятели науки и искусства. Они хотели узнать секреты, которые якобы хранит в себе Зона 51.
Активисты требуют отпустить инопланетян, который якобы удерживают на базе. Фото: twitter.com/kiIlthisIove
СМИ утверждают, что американские военные уже встречались с инопланетянами, и именно в Неваде хранятся внеземные тела и технологии. Решившие разгадать эту загадку добровольцы даже объединились в специальное сообщество, в рамках которого в подробностях обсуждали план штурма.
Сайт kp.ru писал, что правоохранители рассчитывали на участие в акции около 40 тысяч человек.
Штурм зоны 51 в Неваде. Видеотрансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU