2019-09-20T15:32:37+03:00
В мире

Штурм Зоны 51 трансляция. У военной базы США в Неваде собирается толпа

Несколько сотен человек готовятся к штурму Зоны 51. Трансляция с места событий [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
У военного объекта собрались несколько сотен человекУ военного объекта собрались несколько сотен человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Участники сообщества Area 51 готовятся к штурму Зоны 51, которая представляет собой военную базу ВВС США в Неваде. С места событий ведется сразу несколько прямых трансляций.

У военной базы США в Неваде собирается толпа.

На настоящий момент около военного объекта находятся несколько сотен человек, в том числе правоохранители. Однако до сих пор непонятно, состоится ли реальный штурм или активисты просто разойдутся.

Многие участники штурма в забавных шапочках и с плакатами. Фото: twitter.com/kiIlthisIove

Многие участники штурма в забавных шапочках и с плакатами. Фото: twitter.com/kiIlthisIove

Изначально о своей готовности участвовать в прорыве заявляли миллионы человек по всему миру, в том числе известные актеры, певцы и другие деятели науки и искусства. Они хотели узнать секреты, которые якобы хранит в себе Зона 51.

Активисты требуют отпустить инопланетян, который якобы удерживают на базе. Фото: twitter.com/kiIlthisIove

Активисты требуют отпустить инопланетян, который якобы удерживают на базе. Фото: twitter.com/kiIlthisIove

СМИ утверждают, что американские военные уже встречались с инопланетянами, и именно в Неваде хранятся внеземные тела и технологии. Решившие разгадать эту загадку добровольцы даже объединились в специальное сообщество, в рамках которого в подробностях обсуждали план штурма.

Сайт kp.ru писал, что правоохранители рассчитывали на участие в акции около 40 тысяч человек.

Штурм зоны 51 в Неваде. Видеотрансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украина рассматривает возможность покупки российского газа
Пронесшему в самолет бомбу в мясорубке мужчине грозит пожизненный срок
Виктор Бут о первом с 2012 года свидании с семьей: «Еле узнал дочь»
Названы популярные направления на новогодние праздники у россиян
Умер один из браконьеров, задержанных в Японском море
Разработчик впервые рассказал о технических характеристиках истребителей МиГ-35
В центре Москвы у мужчины из кармана штанов украли миллион рублей
В Росгидромете сделали прогноз на предстоящую зиму
В Кремле ответили на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Кремль воздерживается от комментариев по уголовному делу Устинова
В Тюменской области запущено новое производство — технический центр «ЭнергоТехСервис»
Ученые рассказали, как узнать, доживет ли человек до 80 лет
Кормившая Роналду в детстве работница МакДональдса согласилась на ужин с футболистом
Единый фонд страхования от ЧС хотят создать за счет граждан
Появилось видео расстрела сотрудников МВД на станции «Рязанский проспект»
Павел Устинов отпущен под подписку о невыезде
Полиция Франции начала спецоперацию после стрельбы в Лионе
Австралиец спас серфера от акулы с помощью дрона
Профсоюзы считают, что россиян не лишат профессиональных праздников
Минобороны развернет сеть полевых банков на "КамАЗах"
Стало известно о состоянии получивших ожоги российских детей в Турции
Захарова: США давили на Совбез, чтобы голосование по Идлибу зашло в тупик
Прокуратура попросила отпустить Павла Устинова
Пентагон представит Трампу список потенциальных целей для удара по Ирану