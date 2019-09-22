2019-09-22T23:49:39+03:00
Политика

Помпео против идеи обнародовать содержание беседы Трампа с Зеленским

Госсекретарь США подчеркнул, что разговоры глав государств носят конфиденциальный характер
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео выступил против идеи обнародовать содержание телефонной беседы президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В эфире телеканала ABC руководитель американского внешнеполитического ведомства напомнил, что госдепартамент «крайне редко предает огласке стенограммы», потому что разговоры глав государств носят конфиденциальный характер, и раскрывать их содержание «неуместно», разве что только в случае «каких-то экстремальных обстоятельств». По мнению Помпео, данный разговор двух президентов – не тот случай.

Между тем, сам глава Белого дома, отметив, что они с Зеленским «отлично поговорили», пообещал подумать над возможностью публикации содержания беседы, из-за которой как писал сайт kp.ru, ему уже грозят импичментом.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Зеленским выдал президенту Украины информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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