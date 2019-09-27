Прокуратура Украины не стала допрашивать Джо Байдена и его сына
Дело было закрыто более двух лет назад из-за отсутствия следственных действий
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Бывшему вице-президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру удалось избежать допроса в рамках расследования деятельности компании Burisma Group, поскольку дело было закрыто еще 1 августа 2017 года.
По словам заместителя генерального прокурора Украины, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, поводом для принятия такого решения стало длительное отсутствие следственных действий.
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ИСТОЧНИК KP.RU