2019-09-27T20:22:49+03:00
Политика

Прокуратура Украины не стала допрашивать Джо Байдена и его сына

Дело было закрыто более двух лет назад из-за отсутствия следственных действий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывшему вице-президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру удалось избежать допроса в рамках расследования деятельности компании Burisma Group, поскольку дело было закрыто еще 1 августа 2017 года.

По словам заместителя генерального прокурора Украины, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, поводом для принятия такого решения стало длительное отсутствие следственных действий.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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