В Совфеде поддержали идею перенести штаб-квартиру ООН из США в другую страну

СЕГОДНЯ 04:35 2019-09-28T04:35:15+03:00

С таким предложением ранее выступил президент Ирана в связи с тем, что части делегации Тегерана не выдали визы для участия в Генассамблее

Изменить размер текста: A A

Комментируя слова президента Ирана Хасана Роухани о том, что Тегеран поддержит идею перенести штаб-квартиру ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет обсуждаться членами Всемирной организации, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сказал, что американцы злоупотребляют возможностью пускать или не пускать иностранные делегации на мероприятия ООН.

«Страна, в которой размещена штаб-квартира международной организации, не имеет права не пускать людей, которые едут работать на поля этой организации. Получается, что они используются как инструмент», - отметил российский сенатор в беседе с телеканалом RT.

Напомним, как писал сайт kp.ru, некоторые члены российской делегации не смогли попасть на очередную сессию Генассамблеи в Нью-Йорке, потому что им не выдали американские визы, объяснив это нарушением сроков подачи документов. Между тем, в МИД РФ утверждают, что все необходимые документы были поданы в установленные Вашингтоном сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU