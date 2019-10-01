2019-10-01T06:14:53+03:00
Политика

СМИ: при разговоре Трампа и Зеленского присутствовал Помпео

Телефонная беседа президентов состоялась 25 июля
Мария ИГНАТЬЕВА
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Стало известно, что при разговоре президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским присутствовал американский госсекретарь Майкл Помпео. По данным газеты The Wall Street Journal, эта информация грозит Белому дому большей вовлеченностью Госдепартамента в расследование, которое проводится в рамках процедуры импичмента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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