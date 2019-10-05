Демократы в конгрессе запросили у Белого дома документы по Украине

СЕГОДНЯ 02:36 2019-10-05T02:47:19+03:00

Демократы в конгрессе запросили у Белого дома документы для импичмента президента США Фото: REUTERS

Законодатели предупредили, что отказ будет рассматриваться как «свидетельство препятствия расследованию» в рамках импичмента президента США

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Американские конгрессмены-демократы из трех комитетов Палаты представителей – по иностранным делам, по разведке и по надзору – запросили у Белого дома документы по Украине для «расследования» в рамках импичмента президента США Дональда Трампа.

В совместном заявлении законодатели предупредили, что отказ будет ими рассматриваться как «свидетельство препятствия расследованию», и установили срок, в который вашингтонская администрация должна им предоставить запрашиваемые материалы – до 18 октября.

Кроме того, представители комитетов подчеркивают, что Трамп солгал, когда заявил журналистам, что «всегда сотрудничает» с конгрессом.

«Заявление президента Трампа является заведомо ложным. Белый дом отказывается сотрудничать или отвечать на многочисленные запросы наших комитетов предоставить документы на добровольной основе», - цитирует РИА Новости письмо демократов на имя и.о. главы аппарата Белого дома Майка Малвени.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее эти же три комитета обязали госсекретаря США Майкла Помпео до 4 октября предоставить им документы, необходимые для расследования в рамках импичмента президента страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU