Демократы в конгрессе запросили у Белого дома документы по Украине
Американские конгрессмены-демократы из трех комитетов Палаты представителей – по иностранным делам, по разведке и по надзору – запросили у Белого дома документы по Украине для «расследования» в рамках импичмента президента США Дональда Трампа.
В совместном заявлении законодатели предупредили, что отказ будет ими рассматриваться как «свидетельство препятствия расследованию», и установили срок, в который вашингтонская администрация должна им предоставить запрашиваемые материалы – до 18 октября.
Кроме того, представители комитетов подчеркивают, что Трамп солгал, когда заявил журналистам, что «всегда сотрудничает» с конгрессом.
«Заявление президента Трампа является заведомо ложным. Белый дом отказывается сотрудничать или отвечать на многочисленные запросы наших комитетов предоставить документы на добровольной основе», - цитирует РИА Новости письмо демократов на имя и.о. главы аппарата Белого дома Майка Малвени.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее эти же три комитета обязали госсекретаря США Майкла Помпео до 4 октября предоставить им документы, необходимые для расследования в рамках импичмента президента страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU