Трамп: США пора выйти из "нелепых и бесконечных войн" в Сирии

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-07T15:38:50+03:00

Американский лидер заявил, что теперь Россия, Турция и другие страны должны сами справляться с ситуацией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американским военным пора вернуться домой и оставить позади "бесконечные войны" в Сирии. По словам главы Белого дома, теперь Турция, Сирия, Иран, Ирак, Россия, страны Европы и курды должны сами справлять со сложившейся ситуацией.

"Соединенные Штаты должны были находиться в Сирии всего 30 дней, но это растянулось на много лет. Мы оставались, все глубже и глубже погружаясь в бой и не видя цели", - написал Трамп у себя на странице в Twitter.

Он вновь напомнил миру о заслугах США в борьбе против террористов и обвинил Европу в том, что она не ценит эти усилия. По словам американского президента, Вашингтон потратил много денег на финансирование военных операций в Сирии, но больше не собирается этим заниматься.

"Нам пора выйти из этих нелепых и бесконечных войн, многие из которых племенные, и вернуть наших солдат домой. Мы будет сражаться только там, где нам это выгодно, и только для того, чтобы победить", - заявил глава государства.

При этом он подчеркнул, что если ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) вновь приблизится к США, то американцы будут готовы ее сокрушить.

Сайт kp.ru писал, что Штаты объявили о начале вывода войск из Сирии еще в конце прошлого года, однако этого так и не произошло. До настоящего момент официальный Дамаск настойчиво требовал от американцев покинуть территорию республики.

ИСТОЧНИК KP.RU