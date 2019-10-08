2019-10-08T16:44:25+03:00
Политика

Курды могут объединиться с войсками Асада для борьбы с Турцией

"Сирийские демократические силы" остались без поддержки американских военных
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава СДС не исключил союза с ДамаскомГлава СДС не исключил союза с ДамаскомФото: REUTERS
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Курдские "Сирийские демократические силы" могут начать сотрудничать с президентом САР Башаром Асадом, если Турция все же нападет на приграничные территории республики. Такое заявление сделал командующий вооруженной оппозиции Мазлум Абди.

Он осудил решение США о выводе войск из Сирии и призвал американцев повлиять на решение своего президента Дональда Трампа. Ведь теперь курдам придется не только самостоятельно охранять 12 тысяч захваченных в плен боевиков ИГ*, но и наблюдать за границей, выжидая нападение со стороны Турции.

"Люди, которые боролись вместе с вами против международного терроризма, против ИГ*, находятся сейчас в опасности и им предстоит большая битва в одиночку", — сказал Абди в интервью телеканалу NBC.

Сайт kp.ru писал, что Соединенные Штаты решили выйти из "бесконечной войны" в САР, оставив урегулирование ситуации в регионе на Россию, страны ЕС и другие государства региона. Однако конкретных действий по выводу войск пока не наблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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