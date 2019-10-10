Иранские власти отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
Сообщается, что 10 октября рейсом "Аэрофлота" женщина вылетела из Ирана в Москву
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Посольство России сообщило, что иранские власти отпустили ранее задержанную российскую журналистку Юлию Юзик.
Известно, что женщина 10 октября рейсом "Аэрофлота" вылетела из Ирана в Москву.
При этом пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко добавил, что Юлия чувствует себя нормально.
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ИСТОЧНИК KP.RU