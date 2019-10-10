Освобождённая Ираном российская журналистка Юзик вернулась в Москву

СЕГОДНЯ 07:28 2019-10-10T08:02:16+03:00

Юлия Юзик была задержала иранскими правоохранителями в начале октября Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вылетевший из Тегерана рейс приземлился в столице РФ утром в четверг

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Освобождённая иранскими властями российская журналистка Юлия Юзик вернулась в Москву из Тегерана. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Сайт kp.ru писал, что журналистка вылетела из Ирана в четверг, 10 октября. Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" доставил ее в Москву в тот же день.

Согласно данным телеканала RT, лайнер приземлился в российском аэропорту в 5:47.

Напомним, что Юлию Юзик арестовали спустя несколько дней после прибытия в Тегеран 29 сентября. Позже оказалось, что уже по прилету у россиянки отобрали паспорт. Сначала родные журналистки сообщали, что ее подозревают в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, но позже сами иранские власти эту версию опровергли. Девушку задержали за нарушение визового режима.

Сайт kp.ru писал, что российские политики и дипломаты настойчиво требовали освободить нашу соотечественницу. Благодаря усилиям МИД и посольства, этого все же удалось добиться.

ИСТОЧНИК KP.RU