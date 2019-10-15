Сирийская армия взяла Манбидж под контроль

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-15T16:05:19+03:00

В Минобороны России заявили, что сирийская армия установила контроль над Манбиджем Фото: REUTERS

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Правительственная армия Сирии взяла под контроль город Манбидж на севере страны. До недавнего момента на территории населенного пункта проживали курды и американские военные.

Силы возглавляемой США коалиции покинули окрестности Манбиджа во вторник, 15 октября, после того, как передали контроль над ним российским войскам. Решение было принято на фоне попыток Турции разгромить поддерживаемые Вашингтоном курдские формирования. Вооруженные силы РФ, в свою очередь, передали заботу о городе коллегам из САР.

"Сирийской правительственной армией установлен полный контроль над городом Мембидж и близлежащими населенными пунктами", - цитирует ТАСС пресс-службу министерства обороны РФ.

Российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа вдоль линии соприкосновения. Организовано взаимодействие с турецкой стороной.

Сайт kp.ru писал, что Анкара начала военную операцию на территории Сирии, руководствуясь подписанным в прошлом веке аданским соглашением. Целью Турции является выселение курдов с территорий к востоку от Евфрата и заселение этих земель беженцами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/736892" frameborder="0"></iframe> Видео начала турецкой операции в Сирии.На кадрах видны столбы дыма в результате ударов с воздуха по сирийскому городу Тель-Абьяд.

ИСТОЧНИК KP.RU