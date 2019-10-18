2019-10-18T14:32:08+03:00
Политика

МИД России назвал операцию в Косово реализацией "лицемерного сценария"

На заселенную сербами территорию вторглись свыше ста силовиков на бронемашинах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Аресты проводились якобы в рамках расследования дела об убийствеАресты проводились якобы в рамках расследования дела об убийствеФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел России назвало проведенную Косовом операцию на севере республики реализацией "лицемерного сценария, цель которого - выставить сербов преступниками" и запугать их.

Речь идет о недавнем вторжении косовского спецназа на заселенную сербами территорию. В поселок въехали около ста вооруженных боевиков на 25 автомобилях, включая бронемашины. Их целью был - арест двух полицейских. Одного из них найти не получилось, поэтому они захватили его сына. Причем объяснялось все расследованием убийства политика Оливера Ивановича, который был расстрелян неизвестными в январе 2018 года.

"Рассматриваем действия администрации Косово как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, чреватое подрывом стабильности в Балканском регионе", - говорится в комментарии на сайте МИД.

В ведомстве подчеркнули, что случившееся ярко демонстрирует несостоятельность косовской "государственности" и свидетельствуют о нервозности властей в свете неудачных попыток добиться членства в Интерполе.

Сайт kp.ru писал, что Приштину просто отказались пускать в Международную организацию уголовной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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