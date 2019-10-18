2019-10-18T15:03:14+03:00
В мире

Туристы покинули заблокированный протестующими собор в Барселоне

Посетители были вынуждены провести в Храме Святого Семейства несколько часов [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Протестующие у Собора Саграда ФамилияПротестующие у Собора Саграда ФамилияФото: REUTERS
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Протестующие на несколько часов заблокировали собор Саграда Фамилия (Храм Святого Семейства) в Барселоне. Туристы лишь недавно смогли покинуть его территорию и выйти на улицу.

Сейчас собор закрыт. На площади перед одной из главных достопримечательной итальянского города собрались несколько сотен человек, среди которых есть несовершеннолетние. Они кричат "Независимость!" и "Свобода политическим заключенным!", а также размахивают неофициальными флагами независимой Каталонии.

В Барселоне протестующие заблокировали собор Святого Семейства .

Сайт kp.ru писал, что поводом для организации этой и других подобных акций стало вынесение приговоров политикам, участвовавшим в проведении референдума об отделении автономии. Девятерых из них посадили в тюрьму на срок от 9 до 13 лет.

"Сегодня всеобщая забастовка, мы пытаемся заблокировать всю Каталонию, а конкретно сюда пришли, чтобы привлечь внимание мировой общественности к происходящему", - цитирует РИА Новости одного из участников протеста.

В МИД России ранее предупредили туристов, что на выходных Каталонию могут охватить новые беспорядки.

Протестующие заблокировали собор Саграда Фамилия в Барселоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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