Туристы покинули заблокированный протестующими собор в Барселоне
Протестующие на несколько часов заблокировали собор Саграда Фамилия (Храм Святого Семейства) в Барселоне. Туристы лишь недавно смогли покинуть его территорию и выйти на улицу.
Сейчас собор закрыт. На площади перед одной из главных достопримечательной итальянского города собрались несколько сотен человек, среди которых есть несовершеннолетние. Они кричат "Независимость!" и "Свобода политическим заключенным!", а также размахивают неофициальными флагами независимой Каталонии.
В Барселоне протестующие заблокировали собор Святого Семейства .
Сайт kp.ru писал, что поводом для организации этой и других подобных акций стало вынесение приговоров политикам, участвовавшим в проведении референдума об отделении автономии. Девятерых из них посадили в тюрьму на срок от 9 до 13 лет.
"Сегодня всеобщая забастовка, мы пытаемся заблокировать всю Каталонию, а конкретно сюда пришли, чтобы привлечь внимание мировой общественности к происходящему", - цитирует РИА Новости одного из участников протеста.
В МИД России ранее предупредили туристов, что на выходных Каталонию могут охватить новые беспорядки.
Протестующие заблокировали собор Саграда Фамилия в Барселоне.
ИСТОЧНИК KP.RU