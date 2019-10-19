2019-10-19T07:51:36+03:00
Происшествия

В пятничных протестах в Каталонии пострадали около 90 человек

Также полиция задержала 31 участника акций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На выходных в Испании ожидаются дальнейшие акции протестаНа выходных в Испании ожидаются дальнейшие акции протестаФото: REUTERS
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В минувшую пятницу, 18 октября, в Каталонии вновь прошли сразу несколько акций в поддержку осужденных сторонников независимости региона. Протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицейскими, в результате чего пострадали не менее 89 человек.

Большая часть людей, обратившихся за медицинской помощью, приходится на Барселону. Также по всей Каталонии был задержан 31 человек. Испанские власти осудили беспорядки, передает газета El Pais.

Сайт kp.ru писал, что протесты, предположительно, будут продолжаться все выходные. Участники акций требуют независимости Каталонии и освобождения политиков, приговоренных к реальным срокам за проведение референдума.

С целью привлечения внимания демонстранты иногда переходят к радикальным мерам. Например, в пятницу они на два часа заблокировали туристов в популярном соборе Саграда Фамилия.

Полиция Барселоны задерживает митингующих жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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