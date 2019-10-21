NYT: Трамп планирует оставить на востоке Сирии около 200 военных

СЕГОДНЯ 07:31 2019-10-21T07:31:26+03:00

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Президент США Дональд Трамп рассматривает такой вариант вывода американских военных из Сирии, при котором около 200 человек все же останутся в восточной части страны.

Согласно данным источников газеты The New York Times, речь идет о войсках специального назначения. Они могли бы помогать курдам в борьбе с террористами и удержанием под контролем нефтеносных районов, чтобы до них не добрались российские и правительственные силы.

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ИСТОЧНИК KP.RU