2019-10-22T07:35:06+03:00
Общество

Половина российских семей может позволить себе лишь одежду и обувь

Увеличение этого показателя - положительная тенденция, уверяют в Росстате
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Почти 50% российских семей испытывают трудности при покупке мебели, бытовой техники и других товаров длительного пользованияПочти 50% российских семей испытывают трудности при покупке мебели, бытовой техники и других товаров длительного пользованияФото: Евгения ГУСЕВА
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В России увеличилось количество семей, доходов которых хватает лишь на покупку еды и одежды, а с приобретением товаров длительного пользования, например, холодильника или компьютера, возникают проблемы. Сейчас их насчитывается около 49,4%, что на 0,6 процентного пункта выше, чем в 2018 году.

Однако Росстат уверяет, такая тенденция - положительная, поскольку происходит за счет сокращения доли бедных граждан, которым средств хватает лишь на еду. В 2019 году этот показатель уменьшился до 14,1%, следует из данных о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за первый и второй кварталы, опубликованных на сайте ведомства.

Тем временем, доля семей, которые могут позволить себе товары длительного потребления, но для покупки квартиры или автомобиля приходится копить, увеличилась. По итогам второго квартала рост составил два процентных пункта - 32,6%.

Сайт kp.ru писал, что 19 миллионов граждан России живут за чертой бедности. С начала 2019 года их число выросло на 500 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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