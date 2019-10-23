Сценарий «Игры престолов» объясняет, почему Дейенерис сожгла город

СЕГОДНЯ 20:52 2019-10-23T20:55:40+03:00

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Сценарий сериала «игра престолов» передали в Библиотеку Гильдии писателей Америки. Это позволило разгадать одну из главных загадок телесаги, почему в финале главная героиня Дейенерис Таргариен уничтожает город. На форумах среди поклонников на эту тему шли ожесточенные споры, ведь Весторос после того, как прозвучали колокола, сдали ей без боя.

В сценарии этот момент прописан понятно:

- Основное внимание уделяется «полету Дэни, когда она смотрит на Тронный зал, комнату, которую построили ее предки», - сказано в статье The Mirror, журналисты издания ознакомились с текстом сценария. - Именно здесь она видит символ Дома Ланнистер в окнах – льва. Но на этом месте когда-то находилась Семиконечная Звезда. Это стало для нее «символом всего, что у нее отобрали».

Авторы сценария указали, что именно эта деталь доводит главную героиню «до ярости». Переживали за судьбу героев не только зрители, но и исполнители главных ролей. Кит Харрингтон (Джон Сноу) попал в клинику, где лечат алкогольную зависимость – актер не смог пережить развязку телесаги без помощи спиртного.

В июне 2019 года стартовали съемки первого приквела «Игры престолов».

ИСТОЧНИК KP.RU