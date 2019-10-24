2019-10-24T08:59:29+03:00
Политика

Байден опередил конкурентов-демократов в предвыборной гонке

Чем больше разгорается скандал вокруг американского лидера Дональда Трампа, тем выше рейтинг бывшего вице-президента США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший вице-президент США Джозеф БайденБывший вице-президент США Джозеф БайденФото: REUTERS
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Бывший вице-президент США Джо Байден существенно увеличил отрыв от других членов Демократической партии, которые также будут претендовать на пост американского лидера в 2020 году. Об этом свидетельствует телефонный опрос, проведенный среди 1003 человек в период с 17 по 20 октября.

Около 34% респондентов заявили, что готовы поддержать Байдена на выборах президента США. В то время как за сенатора Элизабет Уоррен согласились проголосовать лишь 19% американцев, а за Берни Сандерса – 16%.

Телеканал CNN уточняет, что рост популярности Байдена во многом связан с разрастающимся скандалом вокруг главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Сайт kp.ru писал, что американского лидера обвинили в оказании давления на украинского коллегу Владимира Зеленского. Якобы он требовал от него возобновления расследования в отношении экс-вице-президента США и его сына в обмен на предоставление военной и финансовой помощи

Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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