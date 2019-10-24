Байден опередил конкурентов-демократов в предвыборной гонке
Бывший вице-президент США Джо Байден существенно увеличил отрыв от других членов Демократической партии, которые также будут претендовать на пост американского лидера в 2020 году. Об этом свидетельствует телефонный опрос, проведенный среди 1003 человек в период с 17 по 20 октября.
Около 34% респондентов заявили, что готовы поддержать Байдена на выборах президента США. В то время как за сенатора Элизабет Уоррен согласились проголосовать лишь 19% американцев, а за Берни Сандерса – 16%.
Телеканал CNN уточняет, что рост популярности Байдена во многом связан с разрастающимся скандалом вокруг главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Сайт kp.ru писал, что американского лидера обвинили в оказании давления на украинского коллегу Владимира Зеленского. Якобы он требовал от него возобновления расследования в отношении экс-вице-президента США и его сына в обмен на предоставление военной и финансовой помощи
Трампу объявили импичмент.
ИСТОЧНИК KP.RU