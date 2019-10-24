Конгрессмены-республиканцы сорвали слушания по вопросу импичмента Трампа
Члены Республиканской партии сорвали закрытые слушания в Палате представителей Конгресса США, на которых обсуждалась процедура импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа. В результате обсуждение началось на пять часов позже запланированного.
Несколько десятков республиканцев просто отказывались покидать помещение, где проходили слушания, требуя более "открытого и прозрачного" процесса. Заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер должна была давать показания исключительно членам комитетов по иностранным делам, разведке, надзору и правительственной реформе.
Трампу объявили импичмент.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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