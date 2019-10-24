Конгрессмены-республиканцы сорвали слушания по вопросу импичмента Трампа

СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-24T09:14:01+03:00

Законодатели ворвались на закрытое обсуждение в Палате представителей и стали требовать более "открытого" процесса

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Члены Республиканской партии сорвали закрытые слушания в Палате представителей Конгресса США, на которых обсуждалась процедура импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа. В результате обсуждение началось на пять часов позже запланированного.

Несколько десятков республиканцев просто отказывались покидать помещение, где проходили слушания, требуя более "открытого и прозрачного" процесса. Заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер должна была давать показания исключительно членам комитетов по иностранным делам, разведке, надзору и правительственной реформе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

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ИСТОЧНИК KP.RU