2019-10-24T12:58:58+03:00
Происшествия

Суд продлил запрет определенных действий старшим сестрам Хачатурян

Девушкам запрещено покидать квартиру ночью и пользоваться средствами связи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сестры Крестина и Ангелина ХачатурянСестры Крестина и Ангелина ХачатурянФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Московский городской суд продлил до 29 декабря меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Крестины и Ангелины Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного отца.

Заседание состоялось в четверг, 24 октября, и прошло в закрытом режиме. Ходатайство о продлении меры пресечения в отношении младшей сестры Марии Хачатурян будет рассмотрено в этот же день в отдельном порядке, сообщает РАПСИ.

Напомним, что преступление было совершено летом прошлого года. Сестры-погодки убили своего отца Михаила Хачатуряна пока он дремал в кресле. Девушки нанесли мужчине 38 ножевых ранений, а после сами вызвали полицию. Поводом стали многолетние унижения, побои, издевательства и насилие, в том числе сексуальное.

Сначала сестер содержали под стражей, но потом отпустили. Им нельзя выходить из квартиры ночью и пользоваться средствами связи. Расследование продолжается.

Тем временем, племянник убитого Арсен Хачатурян обвинил корреспондентку "КП" Дину Карпицкую в том, что она вскоре после совершенного девушками преступления проникла в ту самую квартиру и подбросила презервативы. Журналистка написала заявление в полицию.

Шокирующее видео из телефона Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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