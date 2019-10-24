Суд продлил запрет определенных действий старшим сестрам Хачатурян
Московский городской суд продлил до 29 декабря меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Крестины и Ангелины Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного отца.
Заседание состоялось в четверг, 24 октября, и прошло в закрытом режиме. Ходатайство о продлении меры пресечения в отношении младшей сестры Марии Хачатурян будет рассмотрено в этот же день в отдельном порядке, сообщает РАПСИ.
Напомним, что преступление было совершено летом прошлого года. Сестры-погодки убили своего отца Михаила Хачатуряна пока он дремал в кресле. Девушки нанесли мужчине 38 ножевых ранений, а после сами вызвали полицию. Поводом стали многолетние унижения, побои, издевательства и насилие, в том числе сексуальное.
Сначала сестер содержали под стражей, но потом отпустили. Им нельзя выходить из квартиры ночью и пользоваться средствами связи. Расследование продолжается.
Тем временем, племянник убитого Арсен Хачатурян обвинил корреспондентку "КП" Дину Карпицкую в том, что она вскоре после совершенного девушками преступления проникла в ту самую квартиру и подбросила презервативы. Журналистка написала заявление в полицию.
Шокирующее видео из телефона Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «В Москве три сестры зарезали отца Михаила Хачатуряна»