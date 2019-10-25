Самый богатый человек в мире потерял семь миллиардов долларов за вечер
Основателю Amazon Джеффу Безосу принадлежат 57,6 млн акций компании, которые накануне сильно подешевели
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Состояние богатейшего человека планеты, основателя онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса уменьшилось на 6,9 миллиарда долларов за один вечер.
В минувший четверг, 24 октября, компания опубликовала отчет о прибыли в третьем квартале, который оказался хуже прогнозов экспертов. В результате акции Amazon упали в стоимости на 9%, а Безосу принадлежат 57,6 млн этих ценных бумаг.
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ИСТОЧНИК KP.RU