2019-10-27T11:50:47+03:00
Общество

Скандал со звездами-экскортницами не утихает: Андрей Малахов оправдался перед Серябкиной

Извинения прозвучали, когда телеведущий узнал об иске, который готовит певица
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ольга Серябкина не стала отвечать через соцсети, она хочет сразу идти в судОльга Серябкина не стала отвечать через соцсети, она хочет сразу идти в судФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Передача Андрея Малахова неожиданно стала самой обсуждаемой новостью последних дней. Даже те зрители, что никогда не смотрели «Прямой эфир» на канале «Россия 1» узнали, что известный телеведущий крепко разозлил с десяток популярных певиц и актрис. Девушек открыто и не очень (просто показали их фото) назвали эскортницами. Передача вышла в эфир под названием «Рынок шкур».

Для заставки передачи использовали фото певицы Ольги Серябкиной, а рядом расценки, сколько якобы берут известные женщины на ночь с обеспеченным человеком. Пока другие девушки после такой «славы» сыпали проклятиями и обвинениями в адрес ведущего и вообще всей команды, работавшей над выпуском, Серябкина готовила иск. Дело она решила разбирать не в инстаграм, а в зале суда.

Вскоре после этого Андрей Малахов решил прервать молчание и попытался оправдаться перед Ольгой:

- Для меня было большим удивлением, что Ольга Серябкина подаёт иск. В нашем случае эпизод программы был в том, что многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет. Учитывая, как тепло я отношусь к Ольге ещё со времён её участия в конкурсе Евровидение, с песни «Мама Люба давай», которую она написала. В суд можно подавать на те сайты, которые все это цитируют, - приводит его комментарий Super.

У другой «обвиняемой» журналистами «Прямого эфира» в эскорте, Натальи Рудовой, планы отомстить тоже имеются. Но девушка признает, что организаторы эфира поступили «мудро», не назвав ее прямо «падшей женщиной», фото Рудовой с отдыха использовали как демонстрацию богатой жизни девушек, которые не понятно на какие деньги позволяют себе отдых на популярных курортах и люксовые вещи.

За Рудову вступилась подруга Настасья Самбурская. Еще одна участница скандального эфира, Кира Майер, вообще удалилась из инстаграм. Ей досталось в «Прямом эфие» больше всего, журналисты даже показали видео, где девушка якобы соглашается на неоднозначные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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