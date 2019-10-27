Скандал со звездами-экскортницами не утихает: Андрей Малахов оправдался перед Серябкиной
Передача Андрея Малахова неожиданно стала самой обсуждаемой новостью последних дней. Даже те зрители, что никогда не смотрели «Прямой эфир» на канале «Россия 1» узнали, что известный телеведущий крепко разозлил с десяток популярных певиц и актрис. Девушек открыто и не очень (просто показали их фото) назвали эскортницами. Передача вышла в эфир под названием «Рынок шкур».
Для заставки передачи использовали фото певицы Ольги Серябкиной, а рядом расценки, сколько якобы берут известные женщины на ночь с обеспеченным человеком. Пока другие девушки после такой «славы» сыпали проклятиями и обвинениями в адрес ведущего и вообще всей команды, работавшей над выпуском, Серябкина готовила иск. Дело она решила разбирать не в инстаграм, а в зале суда.
Вскоре после этого Андрей Малахов решил прервать молчание и попытался оправдаться перед Ольгой:
- Для меня было большим удивлением, что Ольга Серябкина подаёт иск. В нашем случае эпизод программы был в том, что многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет. Учитывая, как тепло я отношусь к Ольге ещё со времён её участия в конкурсе Евровидение, с песни «Мама Люба давай», которую она написала. В суд можно подавать на те сайты, которые все это цитируют, - приводит его комментарий Super.
У другой «обвиняемой» журналистами «Прямого эфира» в эскорте, Натальи Рудовой, планы отомстить тоже имеются. Но девушка признает, что организаторы эфира поступили «мудро», не назвав ее прямо «падшей женщиной», фото Рудовой с отдыха использовали как демонстрацию богатой жизни девушек, которые не понятно на какие деньги позволяют себе отдых на популярных курортах и люксовые вещи.
За Рудову вступилась подруга Настасья Самбурская. Еще одна участница скандального эфира, Кира Майер, вообще удалилась из инстаграм. Ей досталось в «Прямом эфие» больше всего, журналисты даже показали видео, где девушка якобы соглашается на неоднозначные услуги.
ИСТОЧНИК KP.RU