Зеленский прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока - 2»

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-31T15:34:17+03:00

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Строительство газопровода «Северный поток - 2» усиливает Россию и ослабляет Европу. Так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разрешение Дании на строительство трубопровода.

«Мы с вами понимаем, что вопрос строительства "Северного потока-2" не просто является вопросом энергетической безопасности. Это вопрос геополитический. Я вам скажу откровенно: это усиливает Россию и ослабляет Европу», - заявил украинский лидер на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

Зеленский сообщил, что он и правительство Украины «были готовы к такому решению» Копенгагена. Он отметил, что никак не смог бы противостоять этому решению. «Если бы это зависело только от меня, то Дания бы тогда не подтвердила», - заключил глава незалежной.

Ранее глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев также сообщил, что ожидал такое решение, и, так же как и украинский лидер, назвал проект газопровода «геополитическим оружием».

Напомним 30 октября после нескольких отказов датское энергетическое агентство одобрило проект маршрута «Северного потока - 2». Ранее разрешение выдали Германия, Финляндия и Швеция. Против проекта активно выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. При этом Берлин не раз отмечал, что газопровод не имеет ничего общего с политикой и выгоден для европейских потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU