2019-11-07T03:03:32+03:00
Политика

В США уверяют, что американцы не собираются добывать нефть на востоке Сирии

Представитель госдепартамента заявил, что ведомство не получало указаний от администрации «что-либо делать с нефтяными месторождениями»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В госдепартаменте США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властямиВ госдепартаменте США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властямиФото: REUTERS
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Нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывают официальные власти САР. Так высокопоставленный представитель госдепартамента США ответил на вопрос журналистов, рассматривается ли вариант участия американских компаний в добыче нефти на восточном берегу реки Евфрат.

«Нефть добывается местными властями на благо местных общин. У нас в госдепартаменте нет указаний от администрации (США) что-либо делать с нефтяными месторождениями», - приводит слова чиновника из госдепа РИА Новости.

Между тем, еще в конце октября вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Штаты не допустят, чтобы нефтяные месторождения в Сирии оказались под контролем России, Ирана или нынешних властей в Дамаске.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, сам глава Белого дома Дональд Трамп не скрывает, что американцы остались в Сирии только из-за «черного золота», и открыто говорит, что Соединенные Штаты не интересует контроль границ.

Накануне стало известно, что президент США одобрил проведение расширенной военной операции по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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