В США уверяют, что американцы не собираются добывать нефть на востоке Сирии
Нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывают официальные власти САР. Так высокопоставленный представитель госдепартамента США ответил на вопрос журналистов, рассматривается ли вариант участия американских компаний в добыче нефти на восточном берегу реки Евфрат.
«Нефть добывается местными властями на благо местных общин. У нас в госдепартаменте нет указаний от администрации (США) что-либо делать с нефтяными месторождениями», - приводит слова чиновника из госдепа РИА Новости.
Между тем, еще в конце октября вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Штаты не допустят, чтобы нефтяные месторождения в Сирии оказались под контролем России, Ирана или нынешних властей в Дамаске.
Кроме того, как писал сайт kp.ru, сам глава Белого дома Дональд Трамп не скрывает, что американцы остались в Сирии только из-за «черного золота», и открыто говорит, что Соединенные Штаты не интересует контроль границ.
Накануне стало известно, что президент США одобрил проведение расширенной военной операции по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU