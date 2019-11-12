2019-11-12T04:10:19+03:00
Политика

Эрдоган рассказал, о чем хочет поговорить с Трампом в Вашингтоне

Встреча президентов США и Турции запланирована на 13 ноября
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Встреча президентов США и Турции запланирована на 13 ноябряВстреча президентов США и Турции запланирована на 13 ноябряФото: REUTERS
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В преддверии поездки в Соединенные Штаты президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам, что он планирует обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом, помимо двусторонних отношений и ситуации в регионе.

Турецкий лидер сообщил, что в ходе своей беседы с главой Белого дома в Вашингтоне он намерен также обсудить закупку новейших истребителей пятого поколения F-35, приобретение российских систем противовоздушной обороны С-400 и американских комплексов Patriot.

«Мы обсудим наши двусторонние отношения и ситуацию в регионе. С-400, Patriot, F-35 – конечно, они будут на повестке дня. Наша цель – довести торговый оборот до 100 миллиардов долларов», - заявил Эрдоган.

Он добавил, что будут обсуждаться и «шаги в военной промышленности», отметив: «Поскольку нам не продали Patriot, мы нашли альтернативу – С-400, и это дело закончено», но Анкара готова купить и американские системы ПВО Patriot.

«Мы готовы купить их, пусть дадут нам предложение, мы его оценим», - приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент Турции долго не мог решить, стоит ли ему лететь в Вашингтон, однако во время телефонного разговора с американским коллегой определился и сообщил Трампу, что все же прибудет на переговоры. Встреча лидеров двух стран запланирована на 13 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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