2019-11-12T06:25:25+03:00
Политика

Моралес объявил согражданам, что вылетает в Мексику

Ушедший в отставку президент Боливии поблагодарил правительство соседней страны за политическое убежище и обещал вернуться
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставкеПрезидент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Покинувший свой пост президент Боливии Эво Моралес объявил соотечественникам, что вылетает в Мексику, где получил политическое убежище.

«Братья и сестры, я вылетаю в Мексику. Благодарю за бескорыстие правительство этой братской страны, которое предоставило убежище, чтобы спасти наши жизни», - написал он на своей странице в Twitter.

Теперь уже бывший глава государства признал, что ему больно покидать родную землю «по политическим причинам», но пообещал скорее вернуться с новыми силами.

В предыдущем твите Эво Моралес призвал боливийцев «заботиться о мире и не ввергать страну в насилие с группами, которые стремятся разрушить правовое государство», подчеркнув, что кризис должен быть урегулирован только с помощью переговоров.

Напомним, Эво Моралес оставил свой пост в результате массовых беспорядков, которые сотрясают Боливию уже третью неделю. Между тем, акции протеста после отставки президента страны не прекратились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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