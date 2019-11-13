Посольство России в Вашингтоне направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Посольство России в Вашингтоне направило в госдепартамент США ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в Соединенные Штаты, где его обвиняют в многочисленных преступлениях: в частности, в кибер-мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.
В заявлении российского диппредставительства отмечается, что Вашингтон развязал «охоту» за нашими гражданами по всему миру, а в направленной в госдепартамент ноте дипломаты «потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств».
Сотрудники посольства вскоре посетят соотечественника в следственном изоляторе в штате Вирджиния, а пока дипломаты находятся в тесном контакте с его родственниками в России, передает ТАСС.
Ранее в американском Минюсте подтвердили экстрадицию россиянина в США, заявив, что по совокупности обвинений ему грозит до 80 лет тюрьмы
Напомним, накануне российское посольство в Тель-Авиве выразило сожаление в связи с решением Израиля выдать Буркова американцам, отметив, что такой шаг «не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения» и под сомнение способность местных властей обеспечить безопасность приезжающих в Израиль туристов.
Как писал сайт kp.ru, житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива 13 декабря 2015 года, когда он собирался вылететь из Израиля домой. А 30 октября министр юстиции страны Амир Охана «с учетом политических и правовых факторов» подписал ордер на выдачу гражданина России американским коллегам.
ИСТОЧНИК KP.RU