Соратница Моралеса объявила о начале борьбы за восстановление демократии в Боливии

14 Нояб. 03:31 2019-11-14T04:02:29+03:00

Эво Моралес объявляет о своей отставке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Бывший спикер палаты сенаторов боливийского парламента Адриана Сальватьерра, которая подала в оставку вслед за президентом Эво Моралесом, объявила, что будет оспаривать назначение своего заместителя Жанин Аньес исполняющей обязанности главы государства, сообщает газета El Dia.

«Мы начинаем нашу борьбу за восстановление демократии в связи с произошедшим в стране государственным переворотом», - заявила она.

Сальватьерра добавила, что члены партии «Движение к социализму» хотят «вернуть страну к нормальной жизни».

Как писал сайт kp.ru, накануне второй вице-спикер палаты сенаторов Жанин Аньес приняла на себя обязанности президента, но ее назначение прошло с нарушениями правил. Дело в том, что две трети депутатов, представляющие партию Моралеса «Движение к социализму», покинули сессию законодательного органа, в результате собрать кворум не удалось. Однако кандидатура новой главы государства была одобрена под бурные аплодисменты.

Напомним, Эво Моралес оставил свой пост в результате массовых беспорядков, которые сотрясают Боливию уже третью неделю. Между тем, акции протеста после отставки президента страны не прекратились. Моралес улетел в Мексику, где получил политическое убежище.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743448" frameborder="0"></iframe> В Боливии выбрали нового президента.Им стала вторая вице-президент Сената Жанин Аньес

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Боливии ушел в отставку под давлением военных и полиции

Целая эпоха в жизни Латинской Америки завершилась в эту субботу - глава Боливии Эво Моралес ушел в отставку. Вместе с ним свой пост покинул вице-президент Альваро Гарсия Линер (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU