2019-11-14T04:02:29+03:00
Политика

Соратница Моралеса объявила о начале борьбы за восстановление демократии в Боливии

Экс-спикер боливийского сената собирается оспорить назначение Жанин Аньес и.о. президента
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Эво Моралес объявляет о своей отставкеЭво Моралес объявляет о своей отставкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший спикер палаты сенаторов боливийского парламента Адриана Сальватьерра, которая подала в оставку вслед за президентом Эво Моралесом, объявила, что будет оспаривать назначение своего заместителя Жанин Аньес исполняющей обязанности главы государства, сообщает газета El Dia.

«Мы начинаем нашу борьбу за восстановление демократии в связи с произошедшим в стране государственным переворотом», - заявила она.

Сальватьерра добавила, что члены партии «Движение к социализму» хотят «вернуть страну к нормальной жизни».

Как писал сайт kp.ru, накануне второй вице-спикер палаты сенаторов Жанин Аньес приняла на себя обязанности президента, но ее назначение прошло с нарушениями правил. Дело в том, что две трети депутатов, представляющие партию Моралеса «Движение к социализму», покинули сессию законодательного органа, в результате собрать кворум не удалось. Однако кандидатура новой главы государства была одобрена под бурные аплодисменты.

Напомним, Эво Моралес оставил свой пост в результате массовых беспорядков, которые сотрясают Боливию уже третью неделю. Между тем, акции протеста после отставки президента страны не прекратились. Моралес улетел в Мексику, где получил политическое убежище.

В Боливии выбрали нового президента.Им стала вторая вице-президент Сената Жанин Аньес

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ИСТОЧНИК KP.RU

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