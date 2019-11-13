2019-11-13T22:41:42+03:00
В мире

В Белом доме состоялись переговоры Трампа и Эрдогана

Встреча двух лидеров в формате тет-а-тет продлилась более часа
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Белом доме состоялись переговоры Трампа и ЭрдоганаВ Белом доме состоялись переговоры Трампа и ЭрдоганаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Соединённых Штатов Дональда Трампа продлились час и 15 минут.

Как сообщает Anadolu Ajans , встреча двух лидеров проходила в Белом доме в закрытом режиме в формате тет-а-тет. После нее президенты приступили к переговорам в расширенном формате.

Напомним, накануне встречи Эрдоган сообщил, что в ходе своей беседы с Трампом он намерен обсудить закупку истребителей пятого поколения F-35, американских комплексов Patriot, а также приобретение российских систем противовоздушной обороны С-400. В свою очередь глава Белого дома отправил своему турецкому коллеге письмо с предложением заключить торговую сделку на 100 миллионов долларов на выгодных для Турции условиях и сообщил о готовности Вашингтона предоставить Анкаре помощь в разрешении ситуации вокруг санкций, которые планируется ввести в связи с покупкой российских ЗРС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который снял танцующего Феникса в роли Джокера
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты