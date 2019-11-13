В Белом доме состоялись переговоры Трампа и Эрдогана

13 Нояб. 22:41 2019-11-13T22:41:42+03:00

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Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Соединённых Штатов Дональда Трампа продлились час и 15 минут.

Как сообщает Anadolu Ajans , встреча двух лидеров проходила в Белом доме в закрытом режиме в формате тет-а-тет. После нее президенты приступили к переговорам в расширенном формате.

Напомним, накануне встречи Эрдоган сообщил, что в ходе своей беседы с Трампом он намерен обсудить закупку истребителей пятого поколения F-35, американских комплексов Patriot, а также приобретение российских систем противовоздушной обороны С-400. В свою очередь глава Белого дома отправил своему турецкому коллеге письмо с предложением заключить торговую сделку на 100 миллионов долларов на выгодных для Турции условиях и сообщил о готовности Вашингтона предоставить Анкаре помощь в разрешении ситуации вокруг санкций, которые планируется ввести в связи с покупкой российских ЗРС.

ИСТОЧНИК KP.RU